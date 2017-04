Chelsea na verlies tegen Crystal Palace niet van de kaart

De 1-2 nederlaag tegen Crystal Palace en de winst van runner up Tottenham Hotspur, zorgt ervoor dat het puntenverschil tussen beide nog maar 7 punten bedraagd. Toch wil Chelsea coach Conte niet spreken van paniek in de tent, 'Er is grote druk, maar het is normaal als je een grote club bent en je heel goed bent.'

Volgens Conte is de titelstrijd nog niet gelopen in de Engelse Premier League, 'ls je het geluk hebt om te vechten voor de titel dan is er druk, maar niet alleen voor ons, voor een groot aantal teams. Vergeet niet, de andere teams waren kandidaten om de titel te winnen, maar we blijven koploper en we proberen om deze positie te behouden. Als we in staat zijn om deze positie te behouden, betekent dat we dit verdienen.'

'Deze competitie was niet beslist voor de wedstrijd van zaterdag en het is nu nog niet over. Er zijn negen wedstrijden te spelen en we moeten stap voor stap denken en als we aan het einde verdienden om de titel te winnen zal ik heel blij zijn. Als iemand als de titel verdient betekent het dat zij beter waren dan wij.'

