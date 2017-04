Feyenoord trainde last-minute toch besloten

De trainingsdeuren werden maandagochtend hermetisch afgesloten, tot grote verbazing van vele. Een grote fout werd er via social media naar buiten gebracht, 'Maandagochtend werkte de selectie een besloten uitlooptraining af, die abusievelijk als openbaar stond vermeld op deze website.'

Dinsdagochtend wordt er wel achter gesloten deuren de training afgewerkt, dit om de spelers rust te gunnen op weg naar het duel met Go Ahead Eagles van aankomende donderdag. 'Ook de dinsdagtraining, die om 13:00 uur begint, wordt achter gesloten deuren afgewerkt. Een uur voor die laatste training blikt Van Bronckhorst in een persconferentie vooruit op de wedstrijd in de uitverkochte Kuip.'

RTV Reijnmond wist te melden dat een dertig supporters dus weer huiswaarts keerde nadat er maandagochtend werd besloten om de deuren dicht te gooien om Varkenoord.

