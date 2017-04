De klap bij de selectie van Feyenoord komt hard aan na het verlies in de Amsterdam Arena, waar het gemis van Vilhena goed merkbaar was. Feyenoord zakte compleet door de ondergrens. 'We speelden met Feyenoord niet goed, maar zelf kende ik een dramatische wedstrijd,' aldus El Ahmadi. Het gemis van Vilhena en het vuur werd gemist, daarbij ook het uitvallen van vleugelaanvaller Jorgensen.

Voor Feyenoord mogen maandag de wonden nog worden gelikt, waarna het vizier op Go Ahead Eagles mag in de midweekse speelronde (29). De Deventenaren wonnen afgelopen weekend van FC Twente en voelen dat er mogelijkheden zijn, Feyenoord is dus gewaarschuwd. Eerder ging Feyenoord tegen deze laagvlieger de mist in.

'Ajax was heer en meester. Niet dankzij Ajax, maar dankzij ons. Wij lieten het in de duels afweten en Ajax zat er gewoon bovenop. Deze klap komt heel hard aan, maar we hebben laten zien dat we ons kunnen oprichten en dat gaan we nu ook doen.'

Reageer op Feyenoord spelers voelen klap wel degelijk hard aankomen