Op doelsaldo zal Ajax amper inlopen op koploper Feyenoord, toch liet Feyenoord aanvoerder El Ahmadi op de clubwebsite weten dat Ajax op alle fronten beter was dan de koploper. 'Ajax zat er goed bovenop en won veel duels, terwijl wij juist niet voetbalden en het ook in de duels lieten afweten.'

'Dat het verschil in doelsaldo niet heel erg is ingelopen door Ajax, is het enige positieve punt van de middag.' Het puntenverschil tussen nummer 1 Feyenoord en runner up Ajax is nog maar 3 punten, maar het doelsaldo van de Rotterdammers is vele malen beter dan dat van Ajax.

Reageer op Feyenoord aanvoerder El Ahmadi: 'Proberen positief te blijven'