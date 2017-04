Van Bronckhorst: 'Plan A kon binnen 2 minuten al in prullenbak'

De Deen Lasse Schone schoot een vrije trap binnen 2 minuten vanaf 30 meter binnen, een vroege voorsprong voor de Amsterdammers. Feyenoord coach Van Bronckhorst zag dat plan A al binnen 120 seconden de prullenbak in kon. 'Ik denk dat je heel moeizaam begint door die achterstand en daarna het wegvallen van Nicolai.' De ene Deen opende de score, waar bij Feyenoord de andere Deen na 10 minuten het veld moest ruimen in verband met een blessure.

'In de eerste helft zaten we niet in de wedstrijd en met geluk blijft het bij 2-0. Na rust gaan we op zoek naar de 2-1 en daardoor hebben we wel kansen weggegeven. Maar onze goal viel te laat. Al met al verdiend verloren denk ik,' was het harde oordel van de Feyenoord coach.

De vroege tegengoal was voor Feyenoord direct de nekslag, ze kwamen de klap niet teboven. 'Ons plan kon al na twee minuten in de prullenbak. Als Nicolai dan ook wegvalt, is dat misschien iets te veel. Het blijft hier altijd een moeilijke wedstrijd, zeker als je snel achterkomt. Maar dan is er nog een hele wedstrjid te spelen en het was voetballend niet goed genoeg.'

Voor Feyenoord was ook Karsdorp die de Arena verliet op krukken de schade nog groter dan alleen het 2-1 verlies. 'Dat is moeilijk om nu te zeggen. Rick heeft last van zijn knie, Nicolai last van hamstring. Dat zullen we morgen moeten bekijken.'

Over een gelopen titelrace wil Van Bronckhorst niks weten: 'We hebben er beter voor gestaan, maar ook slechter. Woensdag weer een kans om drie punten te pakken (tegen Go Ahead Eagles, red.). We zijn teleurgesteld, dat moet ook, maar morgen moet de knop op.'

