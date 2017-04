Ron Jans over bondscoachschap: 'Ik neem het niet serieus'

Na afloop van het duel tegen Excelsior (1-1) reageerde Jans op de vraagstelling hoe hij denkt over deze functie. 'Ik vind het wel leuk dat mijn naam wordt genoemd, maar ik neem het niet serieus. Ik zie het als een blijk van waardering, meer niet.'

Ron Jans vindt zichzelf niet de geschikte persoon om voor de groep te gaan staan, 'Het is de belangrijkste voetbalfunctie in Nederland en dan moet je in de top hebben gespeeld en met topspelers hebben gewerkt.'

Het bondscoachschap sluit hij dan ook uit, 'Als er 28 mensen afzeggen, dan kom ik misschien aan de beurt, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Alleen als de koning het vraagt, dan ga ik.'

Zelf heeft Jans het over Van Gaal, 'Ik ben net als iemand anders fan van hem.'

