PSV pakt simpele zege bij Sparta en pakt tweede plek over van Ajax

Doelpuntenmakers Locadia en Van Ginkel hielpen PSV naar de tweede plek in de Eredivisie, waar Cocu na afloop vol lof was over Locadia en Hendrix. 'Jorrit speelde een uitstekende wedstrijd. Hij maakte ook al een heel goede indruk op de training. Ze maken het onze staf heel erg moeilijk. Als ik eerlijk ben moeten Jorrit en ook Bart (Ramselaar, red.) gewoon spelen. Maar we kunnen alleen niet iedereen opstellen.'

'Ook Jurgen Locadia traint de laatste periode heel erg goed. Hij dient zich echt aan. Dan krijgt hij een mogelijkheid. Ik ben heel blij dat hij een belangrijke goal maakt na zo lang blessureleed. Zo zie je dat iedereen in het team belangrijk is.'

PSV heeft in 2017 nu veruit de meeste goals gemaakt en wist 10 van de 11 duels in winst om te zetten. 'Na de winterstop zijn we gewoon heel sterk. Het is jammer dat we bij Feyenoord verloren hebben. Met een gelijkspel daar zouden we helemaal een geweldige serie hebben gemaakt. Zo zullen we tot aan de laatste wedstrijd door moeten gaan.'

Opvallend was dat Toon Gerbrands in het uitvak zat bij de PSV supporters om het feestje mee te vieren. De Eindhovenaren kunnen zondagmiddag op de bank kijken wat rivalen Ajax en Feyenoord gaan doen in de Klassieker.

