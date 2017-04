Bayern Munchen haalt uit tegen Augsburg en wint met 6-0

Koud na de interlandbreak gaat Bayern München gewoon rustig verder waar het was gebleven, scoren, veel scoren. FC Augsburg kwam op bezoek en had niets te zoeken in de Allianz Arena. Met 6-0 werd het nog zacht uitgedrukt door de Duitse grootmacht.

Bayern, wat onstuitbaar is in de Duitse Bundesliga, stond in de rust al op een comfortable 2-0 voorsprong, waar het in het tweede bedrijf rustig doorging met scoren. Lewandowski en Muller zorgde in de eerste helft voor de opwinding op de banken bij het thuispubliek.

Na rust ging de Poolse topschutter vrolijk verder met scoren en prikte hij er nog 2 bij, wat zijn seizoenstotaal op 24 zet dit seizoen. Vidal en Robben werden gespaard door de coach, met het zicht op het belangrijk treffen in de Champions League aankomende week.

