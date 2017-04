Premier League koploper Chelsea lijdt zeldzame nederlaag

Chelsea, wat het duel begon met een voorsprong van 10 punten op runner up Tottenham Hotspur, wist binnen vijf minuten via Fabregas op voorsprong te komen tegen Crystal Palace. Chelsea had een droomstart, maar Crystal Palace beet van zich af en enkele minuten later was het via Wilfried Zaha alweer 1-1.

Na 11 minuten was het Christian Benteke die Chelsea in rouw dompelde, zijn inzet stifte hij over de op de grond liggende doelman heen en zette zo Crystal Palace op voorsprong in Londen.

Chelsea bleef wel zoeken naar kansen en smeekte zelfs op een strafschop, maar kreeg deze niet. In het tweede bedrijf waren het David Luiz, Hazard en Matic die voor het gevaar zorgde, maar geen doel wisten te treffen. Door het zeldzame verlies is de voorsprong op stadsgenoot Tottenham geslonken tot 7 punten.

