Voorbeschouwing: Sparta - PSV (Eredivisie)

Vanavond om 19.45u trappen Sparta en PSV af op het Rotterdamse Kasteel, waar de PSV spelers allemaal nog dat ene duel in hun hoofd hebben van eerder dit seizoen. Daarbij komt nog eens bij dat Sparta tegen koploper Feyenoord wist te winnen, wat extra druk opleverd.

Voor PSV is het zaak om het duel in winst om te zetten en in ieder geval voor een dag de nummer 2 van de Eredivisie te zijn. De kampioensrace lijkt voor de Eindhovenaren gelopen, maar een tweede plek moet te doen zijn. Dat begint vanavond in Rotterdam.

In de eerste 51 confrontaties op het Kasteel, wist PSV slechts 22 keer te winnen van de degradatiekandidaat. Twaalf keer stapte Sparta als winnaar van het veld, waar er nog 17 remises overblijven.

PSV won november 2001 voor het laatst op het Kasteel, het werd toen 1-2 voor de bezoekers uit Eindhoven. Voor PSV-back Santiago Arias is het vanavond zijn 100e Eredivisieduel wanneer hij opgesteld wordt door zijn oefenmeester Cocu, een mooie pijlpaal voor de Colombiaan.

Voor Sparta trainer Pastoor is PSV samen met Ajax zijn minst favoriete tegenstander, al 17 keer ging hij als coach van de thuisploeg onderuit tegen de sterkere garde.

PSV houdt al 13 duels de 0 en evenaart hiermee het clean sheet record van de kampioensjaren, terwijl het dit seizoen slechts op de derde plek bivakkeerd. PSV is sinds de winterstop wel de meest scorende ploeg van de Eredivisie met al 27 duels in het kalenderjaar 2017.

Om 19.45u mag Danny Makkelie het duel starten op het Kasteel.

