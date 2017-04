Maar de interesse in John van 't Schip blijkt helemaal niet zo gek, aangezien er echt gesproken is tussen beide partijen. Van 't Schip heeft natuurlijk een flink verleden in de Eredivisie (Ajax) en is als coach 'goedgekeurd' bij Melbourne, waar hij uiteindelijk wegging door privé-omstandigheden. Sindsdien zit Van 't Schip in Nederland, te wachten op de perfecte baan.

PEC Zwolle heeft natuurlijk onder Art Langeler en Ron Jans flink gestunt. Kan Van 't Schip de druk wel aan? Hij heeft natuurlijk gelijk alle pers op zich omdat er van hem ook een speciaal PEC wordt verwacht. Echter, Van 't Schip is altijd wel een man gebleven die goed met druk om kan gaan. Als coach is hij een stuk beter geworden sinds zijn avonturen bij Melbourne en Guadalajara. Nederlandse ervaring heeft hij ook bij Ajax (interim) en FC Twente.

Dus, zo gek is het nog helemaal niet.

Reageer op PEC heeft concrete interesse in Nederlandse coach