Huntelaar: 'Feyenoord is twee stappen verder dan Ajax'

Huntelaar kijkt uit naar het duel in de Amsterdam Arena, waar hij zijn oud werkgever nog op de voet volgt. Waar de spits sinds 2010 in de Duitse Bundesliga bij Schalke04 speelt, volgt hij Ajax nog altijd. In gesprek met Ajax TV laat hij weten dat hij vindt dat Feyenoord de sterkere zal zijn. 'Ik denk dat Feyenoord qua kansen een of twee streepjes voor heeft. Het zal niet makkelijk zijn.'

Daarbij liet Huntelaar weten dat de Rotterdammers een extra voordeel hebben op Ajax, 'Als je deze wedstrijd wint, sta je als Ajax zijnde eigenlijk op vier punten, want ze hebben een doelsaldo dat ook nog beter is. Hopelijk dat ze aankomend weekend tegen Feyenoord de competitie spannend kunnen maken.'

