Indeherberge is bij het Belgische Genk tien jaar clubarts/ hoofd medische staf geweest, bij PSV zal Indeherberge de vertrekkende Timmermans per 1 juli 2017 gaan vervangen. Indeherberge tekent in Eindhoven een contract voor twee jaar met een optie tot nog eens twee jaar.

Medische Manager Wart van Zoest is onder de indruk, 'Stijn heeft veel ervaring en een uitstekende reputatie. We zijn er erg blij mee dat we hem hebben kunnen aantrekken.'

Reageer op PSV strikt Belgische clubarts Indeherberge