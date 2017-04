Ramselaar baalt van plek op de bank bij PSV

Net voor de Interlandbreak kreeg PSV middenvelder Bart Ramselaar te horen dat hij zich niet bij Oranje hoefde te melden, en tot overmaat van ramp neemt Ramselaar vanavond in het uitduel tegen Sparta ook op de bank plaats. 'Dat was plotseling en ik had het niet verwacht, omdat ik het hele seizoen eigenlijk alles heb gespeeld,' aldus Ramselaar in gesprek met De Telegraaf.

'Daardoor was het lastig te accepteren. Ik deed het naar mijn mening goed, al was het vanaf een iets andere positie dan op het middenveld. Ik hoop dat het niet blijvend is. Dat heb ik zelf in de hand, maar ook weer niet.'

