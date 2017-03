Ziyech: 'Duel tegen Feyenoord wordt bikkelhard, Ajax gelooft erin'

De publiekslieverling van Ajax hoopt persoonlijk op eigen succes in de Klassieker tegen Feyenoord. In gesprek met Ajax TV spreekt Ziyech zijn verwachtingen uit. 'Als je naar de stand kijkt, dan moeten wij. We moeten zorgen dat we drie punten thuis pakken. Dan maak je nog kans op de titel. Het wordt heel moeilijk als dat niet gebeurt.'

'Het leeft hier ook, ook in de groep. We weten wel wat ons te doen staat. Het is niet alleen voor mij belangrijk, maar ook voor iedereen in de regio Amsterdam. Deze wedstrijd zal voor heel veel mensen belangrijk zijn. We gaan er vol tegenaan.'

De Klassieker blijft een strijd van leven en dood volgens Ziyech, 'n het begin van het seizoen heb ik het al eens meegemaakt. Het is een harde wedstrijd, er komt een andere energie los. Ik ben me er bewust van. Ben er daarom op gebrand om me te laten zien.'

