Van Bronckhorst: Uitslag Klassieker niet doorslaggevend voor titelrace

Momenteel staat Feyenoord met een puntenaantal van 6 voor op runner up Ajax, wanneer de Rotterdammers zondag weten te winnen is het verschil 9 en met nog zes speelronden is dat schieronmogelijk om nog in te halen. Toch liet Van Bronckhorst weten dat De Klassieker niet allesbeslissend is, 'Ik denk niet dat het allesbeslissend is.'

'Maar bij een goed resultaat zetten we een hele grote stap richting de titel. Wij gaan voor de winst, er zit vertrouwen in de groep. Dat is normaal als je staat waar wij nu staan, dat moet je uitstralen. Ik hoef mijn spelers niet te prikkelen. Feyenoord wil kampioen worden, dat is motivatie genoeg.'

De vorige topper zit nog vers in het hoofd van Van Bronckhorst, die de vergelijking maakt, 'De wedstrijd is een beetje vergelijkbaar met duel tegen PSV. Als je resultaat haalt, neem je afstand. Dat wij twaalf jaar niet hebben gewonnen voor de competitie in Amsterdam, zegt mij niets. Ik heb niets met statistieken. Of ik de uitspraken van Schöne dat we nog in elkaar klappen nog moet gebruiken als motivatie? Dat is niet nodig, joh.'

Feyenoord moet de geschorste Vilhena missen in de Klassieker, terwijl Elia juist op de weg terug is. Wie Vilhena opvangt is nog niet bekend gemaakt, 'Jammer dat Vilhena er niet bij is, maar we werken naar de wedstrijd toe met de beschikbare spelers. Jens Toornstra een linie naar achteren is een optie. Maar Bart Nieuwkoop, Rentato Tapia en Marko Vejinovic kunnen daar ook spelen. Nieuwkoop zou er klaar voor zijn, de keren dat hij inviel of startte heeft hij dat laten zien.'

