Bosz: 'KNVB maakt zich niet hard voor Eredivisieclubs'

Ajax trainer Bosz vindt dat de KNVB zich maar vreemd manifesteert tegenover de Eredivisieclubs. Ajax wil meer tijd om zich rustig te kunnen voorbereiden op het Europa League duel tegen het Duitse Schalke 04, maar kreeg geen gehoor bij de Nederlandse voetbalbond.

Het uitduel in Nijmegen zou door de gemeente niet verantwoord kunnen worden, waardoor Ajax opnieuw te weinig tijd tussen twee duels heeft. De veiligheid zou in het geding komen, daar waar Ajax trainer Bosz vindt dat de KNVB zich niet genoeg inzet voor de clubs in de Eredivisie.

'Ik vind het vreemd. Ik wil er helemaal niet over klagen, want we zijn hartstikke blij dat we twee wedstrijden in de week spelen. Maar in Portugal wordt dan op maandag gespeeld. We haken internationaal af, dat is niet alleen Ajax maar ook de Nederlandse clubs. Dan moeten we dit een keer goed regelen.'

