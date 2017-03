COLUMN: Danny Blind krijgt stoeltje in Arena naar hem vernoemd

De oud bondscoach kreeg na zijn ontslag meer aandacht dan tijdens zijn bondscoachschap bij de KNVB, 'Ik kreeg ineens telefoontjes en app-jes van iedereen dat ik het hardstikke goed had gedaan. Zelfs nummer waarvan ik nog nooit had gehoord hebben mij een bericht gestuurd, erg attent.'

De bondscaoch zelf was wel tevreden over zijn langdurige periode bij Oranje, 'Naar mijn weten ging het goed en viel er meer uit te halen, dat we een incident kende bij Bulgarije was voor mij geen reden om op te stappen,' aldus de oud bondscoach.

In Zeist hebben ze Danny hoog zitten en willen ze hem dan ook ruimschoots bedanken voor zijn inzet bij Oranje. In de Amsterdam Arena zal Blind dan ook een stoeltje naar hem vernoemd krijgen. 'Ergens een stoeltje hoog in de Arena achter een paal, dan zie je het voetbal niet zo goed en kun je er blind naar kijken,' aldus een woordvoerder van de KNVB.

Danny Blind zelf was wel te spreken over de actie van de voetbalbond, 'Zo kan ik rustig ieder weekend op de tribune plaatsnemen en een goede pot voetbal zien. Wellicht dat ik in de toekomst kan terugkeren bij de KNVB en kan laten zien dat ik het spelletje beter begrijp.'

