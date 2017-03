Ajax goalie Onana steekt veren in reet bij Jones: 'Hij is de beste'

Bij Ajax had zelfs Tim Krul niets te zoeken en weet Onana iedereen onder de lat vandaan te houden, maar toch is de Ajax goalie vol lof over Feyenoord doelman Jones. Zondag staat de Klassieker op het programma en Onana heeft alle goede moed en denkt dat Ajax kan winnen van de koploper.

'Ik weet dat we gaan winnen,' aldus de Ajax goalie in gesprek met de NOS. 'Thuis zijn we heel sterk. Het is voor zowel Ajax als Feyenoord een cruciale wedstrijd. Ik geloof erin. Honderd procent. Het wordt niet makkelijk, maar wij gaan winnen.'

Waar Ajax een team en doelman in vorm treft, wil Onana iets kwijt over Feyenoord doelman Jones. 'Ik denk dat hij de beste keeper van de Eredivisie is. Hij is beter dan ik. Hij is lang en sterk. Hij is goed met hoge ballen.'

