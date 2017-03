Guidetti: 'Hoop ooit terug te keren bij Feyenoord'

Het woord clubliefde valt bij John Guidetti wanneer hem in gesprek met Perform Media wordt gevraagd over hoe hij denkt over een terugkeer naar de Eredivisie. 'Mijn droom is om nog ooit terug te keren bij Feyenoord.'

Een aantal jaar geleden nam de trouwe aanhang afscheid van de publieklieveling in de Rotterdamse Kuip. Nu spreekt de Zweed over een eventuele terugkeer en heeft hij Feyenoord nog altijd in het hart zitten.

