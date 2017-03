KampioensKoorts: kampioensduel senioren amateurvoetbal live op FOX Sports

Dat is niet alleen de mening van ons als voetbalfanaten, maar ook van de prominente sportzender FOX Sports. In samenwerking met Keukenkampioen organiseert FOX Sports de KampioensKoorts actie . Het senioren amateur voetbalteam dat de meeste stemmen krijgt, maakt kans op een unieke prijs. Hun kampioenswedstrijd wordt dan namelijk live uitgezonden op Fox Sports. Dat is uiteraard een onvergetelijke ervaring én nog een extra goede reden voor het team om nog meer hun best te doen. Het kampioenschap is binnen handbereik!

Nederland telt ruim 3.000 amateur voetbalverenigingen. Deze zijn aangesloten bij de KNVB die diverse competities en bekertoernooien op amateurniveau organiseert. En wie denkt dat voetbal een echt mannending is, heeft het natuurlijk hartstikke mis. Het vrouwenvoetbal heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en is enorm populair. In 2014 waren er 137.525 voetballende vrouwen bij de KNVB aangesloten. Sindsdien is dit cijfer alleen maar verder omhoog gegaan, dus waarom zouden we niet de kampioenschappen op amateurniveau ook op de televisie willen zien?