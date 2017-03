Aankomende zaterdagavond staat PSV het duel te wachten in Rotterdam, het speelt dan op het Kasteel tegen Sparta Rotterdam. Koploper Feyenoord ging er eerder al met 1-0 onderuit, dus PSV is gewaarschuwd. De discussie over de titelstrijd laait ook weer op, waar Siem het volgende over te zeggen heeft.

'De tweede plek is dichterbij, dus dat is ons eerste doel, maar stiekem hoop je natuurlijk nog op de eerste plek. Als Feyenoord wint dan zouden we Ajax kunnen inhalen. Maar je weet ook niet wat er zou gebeuren met Feyenoord als ze van Ajax verliezen. Misschien gaat het bergafwaarts met ze als ze een tikkie krijgen en hebben we de kans om nog dichterbij te komen.'

'Maar zoals ik al zei: eerst moeten we zelf zien te winnen. Je moet er niet aan denken dat je nu over allerlei scenario’s praat, maar dat je het zelf laat liggen.'

Zondag staat de Klassieker op het programma in de Amsterdam Arena tussen Ajax en Feyenoord en kan het voor PSV gunstig uitpakken richting de tweede plek.

Reageer op Siem de Jong: 'Niet naar Klassieker kijken, eerst zelf zien te winnen'