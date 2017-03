BIZAR: Rusland neemt paspoorten slaven in bij bouw stadions

Bij de bouw van het stadion van Zenit St Petersburg, zijn er Noord-Koreaanse arbeiders ingezet. Een Noors tijdschrift weet te melden dat de arbeiders van vroeg in de ochtend tot laat in de avond moesten doorwerken, waar deskundigen grote zorgen uitlaten over de gezondheid van de werknemers.

Een van de werknemers is inmiddels overleden schrijft het Noorse magazine, wat spreekt over 'Moderne slavernij.'

'De Noord-Koreaanse werknemers zijn volledig uitgeput, mentaal en fysiek. Zij werkten en leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Hun paspoorten waren in beslag genomen, wat ze praktisch gezien tot slaven maakt.'

De Zenit Arena moet komende zomer helemaal voltooid zijn zodat de Confederations Cup deelnemers hierin kunnen spelen. Inmiddels is het al het tiende jaar dat er wordt gebouwd aan dit stadion, waar al 1,5 miljard euro aan is gespendeerd.

'Hoeveel miljoenen dollars door corruptie zijn verdwenen, weet niemand. Terwijl een groot aantal mensen zichzelf verrijkt, moeten tienduizenden werknemers nog worden betaald,' schrijft de Noorse journalist.

Remko Breuker, hoogleraar Korea studies in Leiden is inmiddels een onderzoek gestart, 'De uitbuiting vindt op alle mogelijke manieren plaats. Ze mogen met niemand praten. Ze krijgen bijna niet uitbetaald en moeten ook nog eens zeer lange dagen maken onder zeer slechte en onveilige werkomstandigheden.'

