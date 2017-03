Brazilië zeker van deelname WK 2018 na zege op Paraguay

Een 3-0 zege op Paraguay was voldoende om het laatste zetje te geven richting definitieve kwalificatie voor het eindtoernooi volgend jaar zomer in Rusland. De Brazilianen hebben 14 duels gespeeld en al 33 punten weten te vergaren, waar runner up Colombia er slechts 24 heeft.

De Brazilianen kregen hulp van de concurrentie, Ecuador ging zelf onderuit met 2-0 tegen Colombia, waar Chili zelf wel wist te winnen met 3-1 op Venezuela. Maar laagvlieger Peru won met 2-1 van Paraguay, waardoor de Gele Kanaries alsnog zeker zijn van een WK ticket.

Mooiste goal Neymar tegen Paraguay na zijn gemiste pingel.

Neymar op de brommer! 🏍🏍🏍 pic.twitter.com/kkT7BAvJmx — FOX Sports (@FOXSportsnl) 29 maart 2017

