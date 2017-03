De Rotterdammers gingen in hoger beroep tegen de schorsing van diens middenvelder, de zaak kwam woensdagavond voor. Tegenover de tuchtcommissie liet Vilhena weten dat zijn elleboog aan het adres van Sparta spits Pogba niet met opzet was.

'Ik weet het niet. Maar het was geen elleboog of klap,' was de verklaring van Vilhena tegenover de commissie. Ook arbiter Danny Makkelie werd gehoord. 'Ik heb het incident niet gezien. Daarom heb ik niet gefloten. Als ik dit wel had gezien, was het geel geweest,' was de verklaring van de scheidsrechter.

Donderdagochtend kwam de KNVB met een definitief besluit en werd er vastgehouden aan de schorsing van drie duels (waarvan een voorwaardelijk), waardoor de Klassieker aan de neus van Vilhena voorbij gaat. Ook het midweekse duel met Go Ahead Eagles blijft voor Feyenoord zonder Vilhena.

Op 9 april tegen PEC Zwolle mag Vilhena weer aanschuiven bij de selectie van Van Bronckhorst.

Reageer op Vilhena mist Klassieker, schorsing blijft van kracht