De spits van Ajax had al enige tijd last van zijn blessure (bovenbeen) en werd notabene ook nog eens ziek. De Deense bond kon niet anders dan Dolberg onverricht terugsturen naar Amsterdam om aan te sterken. Maar tot op heden lijkt het een race tegen de klok te worden voor de Amsterdammers.

In het Europa League thuisduel tegen FC Kopenhagen raakte Dolberg geblesseerd en de Deen is nog steeds niet hersteld van deze blessure. Na terugkomst in de hoofdstad is Dolberg intensief behandeld aan zijn blessure, maar het lijkt een race tegen de klok te worden om de Deen fit te verklaren voor de belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord van aankomende zondag.

Reageer op Ajax moet vrezen voor Dolberg, Klassieker in gevaar voor Deen