COLUMN: Messi schold assistent niet uit maar vroeg om uitslag Oranje

Afgelopen WK kwalificatie speelde Argentinië tegen Chili voor de race om het WK ticket in de zomer van 2018, de Argentijnen wonnen met 1-0 door een benutte strafschop van Messi, maar na afloop ging het alleen maar over het wangedrag van de Vlo.

'Het is allemaal wat uit zijn verband gerukt, ik vroeg de grensrechter alleen naar het resultaat van Oranje tegen Bulgarije. Daarna begon hij op mij te schelden en liet hij weten dat hij zich beledigd voelde.'

De assistent scheidsrechter beet echter van zich af en kon het duel hervatten, maar na afloop was de kous voor Messi nog niet af. De Argentijnse vedette wilde na afloop zijn excuus aanbieden aan de assistent scheidsrechter. 'Hij kwam naar me toe met opnieuw dezelfde vraag, toen was ik het beu. Na afloop heb ik de TV beelden opgevraagd om te laten zien wat Messi vroeg, dit betekend emotionele schade voor mij,' was de assistent scheidsrechter in tranen.

De FIFA kon niet anders en handelde direct door Messi een schorsing van maarliefst 4 duels op te leggen. Dinsdagavond speelde Argentinië tegen Bolivia dus zonder de geschorste Messi.

'Ik kan er niet mee zitten, kort voor het duel hoorde ik dat ik niet mocht meedoen tegen Bolivia. Ik heb toen snel een TV opgezocht om het duel tussen Oranje en Italie te volgen, dan zie ik tenminste nog eens goed voetbal.'

