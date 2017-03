Messi reageert op schorsing: Ik deed niks verkeerd

De FIFA greep in na het rapport van de scheidsrechter en diens assistent scheidsrechter, die een totale scheldkannon van Messi over zich heenkreeg tijdens en na de wedstrijd. De scheidsrechter had het voorval tijdens het duel niet geregistreerd, maar op aanleiding van zijn grensrechter werd er gekozen om door middel van TV beelden Messi alsnog te schorsen.

'Mijn opmerkingen waren niet gericht aan de assistent,' was de eerste reactie van Messi. 'Het waren opmerkingen in het luchtledige.' Zes uur voor aanvang van het WK kwalificatieduel met Bolivia hoorde Messi dat hij niet mocht meedoen met Argentinië, wat vervolgens met 0-2 verloor en de het WK ticket opnieuw te grabbel laat.

