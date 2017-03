Ook de KNVB heeft hier hoogte van en heeft de oud verdediger gepolst of hij iets zag in de opvolging van Danny Blind als bondscoach van Oranje. In gesprek met Sky Sports laat Stam weten dat hij nog niet toe is aan de functie als bondscoach.

'Dan zeg ik nee. Ik ben een jonge manager en geen trainer voor een nationale ploeg. Ik wil de hele dag op het veld staan. Eerst wil ik wat opbouwen in het clubvoetbal. Wanneer ik ouder ben, dan is er een mogelijkheid. Voorlopig zeg ik nee,' was de reactie van de voormalig verdediger van Oranje.

Stam laat ook horen dat de KNVB eerst maar eens met een duidelijke visie en plan van aanpak moet komen, alvorens allemaal namen te gaan roepen en in het wilde weg te gaan schieten. Een buitenlander wordt door Stam aangeraden. 'Iedereen in Nederland wil een coach uit eigen land. Maar misschien moet je ook in het buitenland kijken naar een trainer die je beter kan maken.'

Reageer op Jaap Stam wijst KNVB ook de deur: 'Geen zin in Oranje'