Ronald Koeman, de manager van het Engelse Everton, moet volgens John de Wolf als bondscoach gaan fungeren. Na het ontslag van Blind gaan er vele namen rond, waarvoor Koeman de voor de hand liggendste is.

Koeman zelf staat niet te springen om bij de KNVB aan de slag te gaan, dit liet hij eerder al weten in gesprek met VI. In 2014 was Koeman de man die het bij Oranje moest gaan doen, toentertijd werd er gekozen voor Guus Hiddink en droop Koeman teleurgesteld af.

'Ze hebben hun kans gehad. Nu zijn we twee bondscoaches en een paar assistenten verder. En kijk waar we staan met ons voetbal,' liet Koeman weten op de vraag hoe hij er nu voorstaat.

Reageer op De Wolf noemt Koeman bij KNVB, Koeman zelf wil er niet aan denken