Ronald de Boer: Titelrace is wel gelopen, Feyenoord gaat kampioen worden

Koploper Feyenoord heeft momenteel een voorsprong van 6 punten op Ajax, aankomende zondag staan beide grootmachten tegenover elkaar. Ronald de Boer denkt dat zelfs wanneer Ajax wint het allemaal niet meer uitmaakt, 'Feyenoord heeft een ideale uitgangspositie. Een gelijkspel zal voor hen voelen als een overwinning. Ik denk dat ze het heel compact neer gaan zetten en gaan proberen te profiteren van een foutje in de opbouw bij Ajax,' aldus De Boer in gesprek met De Telegraaf.

'Zelfs als Ajax zou winnen, denk ik dat de titelstrijd beslist is", is De Boer van mening. "Het gat is te groot. Ajax moet ook nog naar PSV. Dit zie ik Feyenoord niet meer weggeven.'

