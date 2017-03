COLUMN: KNVB wil passend afscheid Danny Blind, 'groots man'

Door het verlies lijkt Oranje de kans op het WK steeds meer te zien slinken, maar geen man overboord. De KNVB heeft zondag met Blind om tafel gezeten en zij hebben berekend dat wanneer vanaf nu alles wordt gewonnen, Oranje volgend jaar zomer gewoon in Rusland op kamp mag.

Maar zondagavond werd er toch de stekker uitgetrokken en leek het men beter om zonder Blind toe te werken naar het WK van 2018 in Rusland. Maar Blind heeft voor Oranje veel betekend en dat moet een passend afscheid krijgen weet de Nederlandse bond te vermelden.

'We staren ons niet blind op de ranglijst, wij kijken ook outside the box en daar is Blind een groots persoon voor de Internationals. Als je kijkt dat hij met kaarten, dammen, schaken, rikken en noem maar op al potjes verloor, was hij een voorspellende bondscoach. Een bondscoach met zulk soort inzicht gaan we missen bij de KNVB,' viel in een statement te lezen.

'We hebben gekeken wie de juiste man is om Blind in het zonnetje te zetten, hierbij kwamen wij uit bij Guus Meeuwis. De man die Groots als tweede achternaam heeft kan er als geen ander een feestje van maken,' weet een woordvoerder van de KNVB te bestempelen.

Aankomende zomer staat Guus voor de 50e keer achtereenvolgend in het Philips Stadion in Eindhoven. 'Guus en geen voetbal kan niet, het is met Oranje altijd een groot feest. Groots is al een feest opzich, maar nu er ook een afscheid genomen kan worden van Danny Blind, moet het grootser dan groots worden aankomende zomer. We zien dit als win-win situatie, want zo is Oranje toch een beetje aanwezig aankomende zomer in een stadion waar de afgelopen jaren vaak feest is geweest.'

Blind zelf was niet voor commentaar bereikbaar...

