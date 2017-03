KNVB stelt Kuipers aan als scheidsrechter in Klassieker

Zondagmiddag 2 april staat Ajax in de eigen Amsterdam Arena tegenover koploper Feyenoord, de aftrap is om 14.30u. Bjorn Kuipers heeft van de KNVB de leiding gekregen over het beladen duel in de Eredivisie, waar Ajax moet vechten voor haar laatste kans op titelgeloof.

Eerder dit seizoen mocht Kuipers het duel tussen Feyenoord en Ajax in de Kuip ook al tot een goed einde brengen, toentertijd werd het 1-1 in Rotterdam tussen beide grootmachten.

