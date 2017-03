Mekkerende Messi krijgt vier duel schorsing van de FIFA

In het WK kwalificatieduel tegen Chili van jl week was Lionel Messi boos op de grensrechter, waar hij verhaal ging halen. Na afloop van het duel was de boosheid nog niet gezakt bij de Argentijn en ging hij ook nog verhaal halen bij de andere grensrechter.

Messi werd afgevlagd omdat hij een overtreding zou hebben begaan, iets wat volgens Messi niet het geval was. Na afloop wilde Messi de oneerlijke grensrechter ook geen hand schuden en bleef hij maar verhaal halen. Waar de arbiter het gehele verhaal ontgaan was, zijn via Argentijnse media de beelden opgerakeld en is een scheldkannon te horen uit de mond van Messi.

Vanavond spelen de Argentijnen tegen Bolivia, dus zonder Lionel Messi. Ook de duels met Uruguay, Venezuela en Pure gaan door de schorsing aan de neus van Lionel Messi voorbij.

