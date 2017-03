Waar Peeters al van PSV naar Ajax vertrok, had hij het daar ook niet naar zijn zin. In 2014 verruilde hij de Nederlandse hoofdstad voor de Spaanse hoofdstad en vertrok naar Real Madrid. Guti traint hem nu bij Real onder 19 en is lovend over de 18-jarige middenvelder.

Het contract van Peeters loopt nog door tot medio 2018, waarna enkele opties aan het licht komen. 'Waarschijnlijk horen we de komende weken wat de club met hem van plan is. Verlengen en doorschuiven naar het tweede elftal, verhuren of toch misschien verkopen.'

Reageer op 18-jarige Mink Peeters van Real Madrid begeerd door NEC en PSV