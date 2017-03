Van Gaal favoriet om Blind op te volgen bij Oranje

Wie o wie moet Danny Blind toch gaan opvolgen als bondscoach van Oranje, of moet de KNVB zich in ieder geval laten adviseren door Van Gaal? Oud bondscoach Dick Advocaat liet zich al uit over zijn collega Van Gaal en ziet in hem de perfecte persoon om nog enigzins positief nieuws uit het Oranje kamp te laten klinken.

Interim-directeur Jean Paul Decossaux liet al weten dat de KNVB een opzet in het hoofd heeft, het moet dan voor het duel met Marokke op 31 mei weer helemaal compleet zijn. Een week later wordt het 'seizoen' afgelopen tegen Ivoorkust alvorens door te gaan in de WK Kwalificatie.

