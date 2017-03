Oud Feyenoorder Bosvelt: Feyenoord gaat gewoon kampioen worden

De assistent coach van Jong Oranje ziet dat de selectie onder Van Bronckhorst is gegroeid en dat het dit seizoen de meeste kans maakt op de landstitel. De ontmoeting in de Amsterdam Arena staat op het programma aankomend weekend, daar waar menig supporter zich nog niet durft rijk te rekenen.

'Dat komt door de historie en dat is ook wel logisch, maar ik denk dat de situatie nu anders is. Je hebt een aantal jaren een heersend Ajax gehad en dat is ook niet echt meer. Wanneer heb je voor het laatst gezien dat Feyenoord ruim tien doelpunten meer maakte dan Ajax? Ze hebben de power en houden dit nu al viervijfde deel van de competitie vol. Het lijkt me heel sterk dat ze nu ineens in elkaar zakken. Ik vind ze juist heel erg stabiel. Na tikjes bij Go Ahead, Sparta en tegen Fenerbahçe zijn ze ook gewoon doorgegaan. Ik denk niet dat Feyenoord verliest in de ArenA.'

Bosvelt denkt dat de vorige speelronde cruciaal is geweest in de beslissing richting de landstitel. 'Toen heeft Feyenoord een heel goede stap gemaakt. Daar krijg je als team het zelfvertrouwen van. Een achterstand zo ombuigen in een lastige uitwedstrijd bij Heerenveen, daar word je als team sterk van. Bij Ajax zag je dat het Europese duel met Kopenhagen net dat stukje frisheid had weggenomen om de tegenslag bij Excelsior om te buigen. Bij Feyenoord zie je dan een Vilhena opstaan die iets extra’s kan geven. Ajax heeft ook nog wat Europese duels te gaan.'

Ook wanneer Vilhena morgenavond toch wordt geschorst, denkt Bosvelt dat Feyenoord zijn gemis kan opvangen. 'En als er dan eens iemand roept dat het allemaal niet sprankelend is, dan kun je alleen maar een lange neus trekken. Er zit genoeg creativiteit in de ploeg, waar het aan de andere kant probeert om tegenstanders uit hun evenwicht te brengen.'

De ploeg moet vertrouwen uitstralen vindt Bosvelt, 'Er is altijd die slag om de arm en natuurlijk komt er nog druk bij kijken, waar net als bij een penalty niet op te trainen valt. Maar het wordt ook wel eens tijd dat Feyenoord de titel grijpt. Ik moet het nog steeds over die van achttien jaar geleden hebben. Volgende week is er weer een filmpremière over. De supporters, die er ook allemaal zaten tegen VVV-Venlo na die 10-0 bij PSV, die verdienen het wel een keer. Stel dat er toen ineens 5000 fans hadden gezeten? Zij hebben de club groot gehouden.” Het zal een áárdige ontlading teweegbrengen. Ik zie het allemaal wel met vertrouwen tegemoet.'

