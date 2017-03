Mislopen WK 2018 is miljoenenstrop voor velen

Maar niet alleen het kostenplaatje voor de KNVB, maar vooral de ondernemingen zien al een forse stress. 'We waren een A-merk, maar zijn hard op weg om een B-merk te worden', aldus sportmarketeer Chris Woerts van CWO Consultancy en Marketing.'

Bob van Oostenhout liet eerder al weten: 'Dit moet heel snel worden omgekeerd, anders is de schade voor het merk Oranje niet te overzien. Als het één keer misgaat, kun je het nog als een incident benaderen, maar het dreigt nu structureel te worden. Bedrijven als hoofdsponsor ING (de bank stopt volgens ingewijden jaarlijks tussen de 8 en 10 miljoen euro in het Nederlandse voetbal) en shirtsponsor Nike sponsoren het Nederlands elftal en de KNVB met forse bedragen. Dat geld moeten ze terugverdienen met positieve waarde waarmee ze zich kunnen associëren, maar daar krijgen ze nu alleen maar ellende voor terug. Dat moet niet te lang duren.'

'Behalve de KNVB is de hele BV Holland een verliezer als Oranje er weer niet bij is,' laat Frank van den Wall Bake, de nestor van de Nederlandse sportmarketeers weten. 'Niet meedoen aan het WK scheelt waanzinnig veel aan inkomsten voor bedrijven in vele sectoren. Zo’n bedrag is lastig te kapitaliseren, maar je spreekt wel over substantiële bedragen. In sommige sectoren kan het oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. Ik acht de kans dat het Nederlands elftal het WK nog haalt vrijwel nihil. Dan moeten we dus wachten op het EK 2020. Dat is pas over drie jaar en dan voorzie ik sportief en commercieel nog drie jaar kommer en kwel rondom Oranje.'

