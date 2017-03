Jong Vitesse houdt Jong AZ op remise en blokkeert kampioenschap

Door het gelijke spel moet Jong AZ nog een weekje wachten voordat de champagne ontkurkt mag worden. 'Het is een kwestie van tijd hoor voor we kunnen feesten,' aldus Martin Haar. 'We geven dit echt niet meer weg. Ik ben hartstikke trots op al die jonge jongens. Zondag hakken we er weer op, dan maken we het af.'

De voorsprong op achtervolger GVVV is momenteel 19 punten, er zijn na maandagavond 28 van de 34 duels in de competitie gespeeld. Haar liet weten: 'Ja, zonde, we hadden het eerder af moeten maken, dan was het nu al beslist geweest. We hebben het aan onszelf te danken, we hadden de wedstrijd op slot moeten gooien.'

