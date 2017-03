Pep Guardiola verveelt Man. City spelers keer op keer

Ook is nu zijn doelstelling om zoveel mogelijk prijzen in de wacht te slepen met Manchester City, maar het is tot nu toe niet allemaal rozengeur en zonnenschijn bij The Citizens. Back Zabaleta laat weten dat het voetbal onder Guardiola zelfs gewoon ernstig saai is.

'We moeten veel video's van onszelf terugkijken. Als je dat elke dag doet, raken sommige spelers soms een beetje verveeld. Maar voor de spelers die echt van voetbal houden, is het leuk. Ik heb het ook niet over filmpjes van één of twee uur. Meestal duren ze maar 20 of 25 minuten,' aldus de Argentijn in gesprek met TALKsports.

'Guardiola is altijd op zoek naar manieren om de spelers en het team beter te maken. Hij wil dat we te allen tijden opbouwen en dan altijd twee of drie opties hebben. Hij geeft ons graag oplossingen en informatie. De wedstrijdvoorbereiding van Pep is simpelweg fantastisch.'

Dit seizoen maken The Citizens nog kans op FA Cup waar het in de halve finale tegenover Arsenal staat, de Champions League is niet meer te winnen en in de Engelse Premier League is de afstand tot koploper Chelsea al 12 punten en lijkt dat ook niet meer in te halen.

