Wijnaldum wil Liverpool jeugdtalenten gaan helpen

Jurgen Klopp, de Duitse manager aan het roer van Liverpool, is groot voorstander van jeugd uit eigen kweek te laten doorstromen naar het eerste. De jeugd wordt dan doorgestroomd door de Talent Group, hier is Pepijn Lijnders een Nederlander die het daar voor het zeggen heeft.

Het project moet talenten tussen 14 en 21 jaar eenmaal per week worden getraind op Melwood, waar Klopp een vaste toeschouwer wordt. 'Toen ik Pepijn ontmoette met Jürgen en hem sprak, legden ze me uit wat de visie van de club is op talenten. Zij krijgen zo de kans om te trainen met en leren van het eerste team,' laat Wijnaldum weten.

'Ik was erg blij om hierover te horen, want het is belangrijk voor een club om eigen spelers in het eerste te hebben. De jongens die met ons trainen zijn erg talentvol en het is mooi dat ze de kans krijgen om zich bij ons te ontwikkelen tot een volwaardig speler van de A-selectie.'

Trent Alexander-Arnold, Ovie Ejaria en Ben Woodburn mochten eerder al proeven in het eerste van Liverpool, waar Woodburn al de jongste doelpuntenmaker van Liverpool werd. Harry Wilson heeft al dezelfde kans gekregen, terwijl jonge spelers als Yan Dhanda, Toni Gomes, Nathan Phillips, Matty Virtue, Paulo Alves en Adam Lewis al meemochten op trainingskamp met Liverpool op Tenerife.

