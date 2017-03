Oranje is meer dan kansloos tegen Italianen dinsdag in oefenduel

Een vriendschappelijk duel tegen de Italianen is nu niet precies waar de Oranje fans op zitten te wachten na de afgang tegen Bulgarije, daarbij komt ook nog het eens het ontslag van bondscoach Blind.

De cijfers staan Oranje ook niet goed, eerder trof Oranje het Italie al 19 keer, waarvan er slechts 3 keer werd gewonnen. De laatste keer won Oranje met 3-0 van de Italianen op het EK van 2008.

De laatste veertien Interlands van de Italianen gingen allemaal gewonnen of op in remise, waardoor het land al lange tijd ongeslagen is.

