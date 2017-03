Kijk hier de gratis live stream Nederland - Italië. Live Vriendschappelijk-voetbal kijken met de livestream Nederland - Italië.

Het Nederlands elftal werd zaterdag verslagen door Bulgarije. Het opstellen van De Ligt bleek een fout te zijn. Twee blunders kwamen op het conto van de Ajax verdediger. Ook Zoet zat er bij het eerste doelpunt flink naast. Daarnaast waren met name Klaassen en Strootman van een verschikkelijk laag niveau. Geen enkele pass kwam aan. Robben en Promes waren totaal onzichtbaar. Ten dode opgeschreven dus! Danny Blind is eindelijk ontslagen. Daar zijn wij als supporters maar al te blij mee! Gaan we nu ook hard ten onder tegen Italië? Het lijkt er wel op.

Bekijk het hier via de gratis live stream Nederland - Italië gratis op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van Nederland - Italië.

Reageer op NU GRATIS LIVESTREAM: Nederland - Italië