Blind per direct weg als bondscoach Oranje

Een dienstverband van anderhalfjaar heeft Danny Blind mogen aanblijven als bondscoach, maar zondagavond 26 maart kwam daar een einde aan. Waar Blind in 2012 al als assistent bij Oranje was, waar hij in oktober 2015 Louis van Gaal opvolgde als bondscoach.

Blind begon zijn carriere als bondscoach slecht met een 0-1 nederlaag tegen IJsland in de kwalificatiereeks voor het EK. Na afloop van het WK kwalificatieduel tegen Bulgarije van jl zaterdag gaf Blind aan dat hij nog wel strijdbaar was, maar niet zeker was over zijn toekomst.

'Dit is rauw op mijn dak gekomen. Hier moet ik over nadenken, mezelf een spiegel voorhouden. Dat zal de KNVB ook wel doen,' aldus Blind in gesprek met NOS.

