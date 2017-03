Sneijder: Niet alles op Blind afschuiven

Toch wil Sneijder niet alle schuld neerleggen bij bondscoach Blind, 'Het lijkt erop dat we weer een kans op een groot toernooi aan het vergooien zijn. Maar hier moet ik de bondscoach wel verdedigen. Als je kijkt hoeveel mutaties Oranje heeft moeten ondergaan, dan is dat lastig. Zelfs vlak voor de wedstrijd kreeg hij daar mee te maken,' aldus Sneijder in gesprek met de NOS.

Sneijder kwam pas in de tweede helft binnen de lijnen, maar had niet verwacht dat Oranje tegen Bulgarije zo zou afgaan. 'Het past niet bij de manier waarop we de afgelopen week hebben getraind. We begonnen de wedstrijd op zo'n slechte manier. Bulgarije verdient een compliment. Ze hebben er vanaf het begin bovenop gezeten. Zo zie je meer dat het niet alleen om kwaliteit gaat, maar ook hoe je aan een wedstrijd begint.'

