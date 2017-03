Blind op social media helemaal gesloopt. 'Slechte bondscoach ooit'

Oranje kon niet voorkomen dat Bulgarije er met de winst vandoor ging en dat het WK van 2018 heel ver weg is voor Oranje. Bulgarije is door de winst naar de derde plek geklommen, waardoor Oranje naar plek 4 is gezakt. Op social media moet Blind het enorm ontgelden en wordt hij compleet door het slijk gehaald.

Als #oranje een ding voor elkaar heeft gekregen is dat alle supporters (van alle clubs) definitief klaar zijn met Blind. Nu KNVB nog. — Etienne Verhoeff (@EtienneVerhoeff) 25 maart 2017

Ik ga even gezellig met mijn broodrooster in bad zitten. Denk ik. Is leuker dan een potje van Oranje kijken. #bulned — Bart van Merwijk (@bartvanmerwijk_) 25 maart 2017

