De KNVB gaat zondag al om tafel met Jean-Paul Decossaux, dit is nodig na de blamage tegen Bulgarije van zaterdagavond. 'We moeten veel bespreken. Dat is duidelijk,' maakt VI op na de nederlaag in Sofia. 'Vanmiddag gaan we praten, verder kan ik daar niets over zeggen nu,' aldus Docossaux.

In de nacht van zaterdag op zondag is er nog niet gesproken met Blind, 'Maar ik heb weinig geslapen zoals velen. We moeten goed met elkaar om tafel.' Blind heeft aangeven niet zelf de handdoek te gooien. 'Als de KNVB geen andere beslissing neemt, dan ben ik dinsdag nog bondscoach. Ik sta er nog wel steeds achter dat ik me ga beraden en alles een beetje rustig op een rijtje wil zetten.'

Blind zelf had geen positieve woorden over na de nederlaag in Sofia, 'Zo kan het niet verder,' aldus de keuzeheer in gesprek met de NOS. 'Het zal anders moeten en ik moet nadenken. Dit valt rauw op mijn dak, deze nederlaag en de manier waarop. Dat trek ik me aan en dan is het logisch dat ik mezelf in de spiegel ga aankijken.'

Reageer op KNVB en Blind praten zondag al: Hoe gaan we nu verder?