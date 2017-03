Arjen Robben: 'Een nachtmerrie van de ergste categorie'

'Tja wat moet je zeggen?,' waren de eerste woorden van Robben. 'We kwamen hier met de goede intenties, maar het is een nachtmerrie geworden. Wijzen heeft geen zin. Je wint met z'n allen en je verliest met z'n allen. We krijgen nu alle stront over ons heen. Dit is in en in triest. Ik ben sprakeloos. De eerste helft was schrikbarend.'

Na de ontluisterende nederlaag, lijkt het volgens Robben geen goede zet om Blind nu buiten te schoppen. 'Dat verandert niets aan de kwaliteit van onze spelersgroep. We zijn een goede ploeg als we doen wat we moeten doen. Maar dit was heel slecht. Na rust was het beter, maar toen was het al te laat.'

