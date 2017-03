'Daar moet ik over nadenken en mijn werkgever moet er ook over nadenken. We zijn ongelooflijk teleurgesteld nu,' liet de keuzeheer weten na afloop van de ontluisterende nederlaag in Bulgarije.

De plaatsing voor het WK 2018 lijkt voor Oranje nagenoegen onhaalbaar, waardoor Blind zijn positie eens goed aan de binnenkant van de ogen gaat bekijken. 'Ik had al maanden een goed gevoel over deze wedstrijd. Het is teleurstellend dat ook grote spelers niet doen wat je van ze verwacht. Het kan zo niet verder. Het zal anders moeten. Ik zal er ook voor mezelf over moeten nadenken. Dit valt koud op mijn dak. De nederlaag op zich en de manier waarop. Je houdt jezelf een spiegel voor. Dit voelde ik niet aankomen,' aldus Blind tegenover de NOS.

Reageer op KNVB moet heel goed gaan nadenken: 'Ontslag zou logische stap zijn'