Oranje beschamend slecht voor de dag tegen Bulgarije en gaat af

Blind koos voor Zoet in de goal, maar plaatste daarvoor debutant De Ligt in de defensie, waardoor er problemen op de loer lagen. Na 20 minuten keek Nederland al tegen een ontluisterende achterstand van 2-0 aan. Waar Oranje meer balbezit had dan de Bulgaren, deed het daar bijzonder weinig mee. Bulgarije wist te profiteren van het slappe verdedigen van de Nederlandse defensie.

Jeroen Zoet maakte een niet al te beste indruk onder de lat bij Oranje, daardoor de critici wederom hard zullen uithalen naar de doelman positie bij Oranje. Aan het eind van het duel kwam de tweede PSV-er binnen de lijnen, maar ook Luuk de Jong kon weinig voor Oranje betekenen.

Voor Oranje lijkt het WK van 2018 nu mijlen ver weg, een vierde plek in de groep is momenteel waar Oranje staat, terwijl alleen de nummer 1 zich mag melden in Rusland volgend jaar zomer.

